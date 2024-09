Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου, σε ένα σχολείο του Μέριλαντ, στις ΗΠΑ, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο λύκειο Joppatowne. Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, ενώ στα χέρια τους βρίσκεται και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ένα άτομο από τους πυροβολισμούς.

Όπως όλα δείχνουν, ξέσπασε καβγάς μεταξύ δύο ατόμων που βγήκε εκτός ελέγχου. Η αστυνομία ζήτησε από τους γονείς να κατευθυνθούν στο σχολείο, ώστε να πάρουν τα παιδιά τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες, ούτε για την ταυτότητα του δράστη, αλλά ούτε και για τη σοβαρότητα των τραυμάτων που φέρει το θύμα.

