Η Δημοκρατική υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις, πέτυχε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ λίγα 24ωρα μετά που πήρε επίσημα του χρίσμα του κόμματός της. Ειδικότερα, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε 540 εκατομμύρια δολάρια σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα από τότε που ξεκίνησε την εκστρατεία της για την προεδρία των ΗΠΑ.

