Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ, όταν μια μαθήτρια πυροβόλησε και σκότωσε μια συμμαθήτριά της και τραυμάτισε πολλούς άλλους προτού αυτοκτονήσει σε σχολείο στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ, ανακοίνωσε την Πέμπτη η αστυνομία.

Σύμφωνα με το Reuters, η κρατική Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά τα αίτια του περιστατικού.

🇷🇺 #BREAKING: Video of the evacuation of kids from the school in Bryansk, Russia, where the shooting occurred. We remind you that the shooter was a girl of 14 years old. 2 dead, 4 wounded. The shooter committed suicide.#Russia #shooting #Putin #activeshooting #shooter pic.twitter.com/aizfcKRTgT

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Attentive Media (@AttentiveCEE) December 7, 2023