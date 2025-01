Ρώσοι πυροσβέστες εξακολουθούν σήμερα να μάχονται για την κατάσβεση πυρκαγιάς που φέρεται να ξέσπασε σε αποθήκη πετρελαίου που βρίσκεται κοντά σε μια αεροπορική βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών αεροπλάνων στην περιοχή του Βόλγα, περισσότερες από 24 ώρες έπειτα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

«Χρειάζεται κάποιος χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάσβεσης. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ρόμαν Μπουσάργκιν σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει κηρυχθεί στην Ένγκελς, μια πόλη 200.000 κατοίκων που βρίσκεται περίπου 730 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, μετά την επέκταση της πυρκαγιάς και δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Video of the fire still burning at the Engels air base in Saratov, russia. Firefighters have so far been unable to put out the blaze, with several reportedly injured from explosions that occured. https://t.co/DSm9WpiNwM pic.twitter.com/6Pc6Dsg4yK

— raging545 (@raging545) January 9, 2025

