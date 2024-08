Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεξαμενές της εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων Γκλουμπακίνσκαγια, στην περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας, ανέφεραν ρωσικά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

BREAKING:

🇺🇦💥🇷🇺 Ukraine attacked an oil depot in the Kamensky district of the Rostov region with drones.

Several of the fuels tanks at the depot is now burning.#Ukraine #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/5iCs4I6Sqx

— Idrees Khan | Independent Journalist (@amidreeskhan) August 28, 2024

