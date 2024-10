Φονική ενέδρα έστησαν ένοπλοι σε αυτοκίνητο αξιωματούχου στη ρωσική δημοκρατία της Ινγκουσετίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο την Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ της Παρασκευής, με στόχο αυτοκίνητο που είχε παραχωρηθεί στον υποδιοικητή του Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Εξτρεμισμού στην Ινγκουσετία.

👀👀✈️Unknown persons opened fire on security forces on the Kavkaz highway in Ingushetia. The criminals’ preliminary target was the deputy head of the regional “E” center, Adam Khamkhoev. Three people were killed.

A criminal case has been opened under two articles: ” pic.twitter.com/PBSYg5Jz9w

— Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) October 11, 2024

