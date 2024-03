Εννέα Μάρτυρες του Ιεχωβά καταδικάστηκαν την Τρίτη (5/3) σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης στη Ρωσία, αφού κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε «εξτρεμιστική δραστηριότητα» με βάση καταγραφές της λατρείας τους που διέρρευσαν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας χαρακτήρισε το χριστιανικό δόγμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά «εξτρεμιστικό» το 2017, διαλύοντας και απαγορεύοντας τα σχεδόν 400 παραρτήματά του σε όλη τη χώρα.

Η Ρωσία αριθμούσε περίπου 175.000 ενεργούς πιστούς κατά τη στιγμή της απαγόρευσης, σύμφωνα με τον ρωσικό ιστότοπο της ομάδας.

Έκτοτε, επιδρομές, ανακρίσεις και φυλακίσεις πιστών σημειώνονται με κάποια συχνότητα.

Ένα δικαστήριο στη πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας επέβαλε ποινές από τρία έως επτά χρόνια στους εννέα άνδρες, ηλικίας από 35 έως 72 ετών.

«Οκτώ από αυτούς, είχαν παραμείνει στη φυλακή, για περισσότερο από δύο χρόνια πριν καταδικασθούν, περνώντας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην απομόνωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος, Τζαροντ Λόπεζ.

