Η Σαουδική Αραβία υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με την τουρκική αμυντική βιομηχανία Baykar Tech για την παραγωγή στο βασίλειο τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, έκανε γνωστό η κρατική εταιρεία Saudi Arabian Military Industries (SAMI) μέσω X –του πρώην Twitter– χθες Κυριακή.

Η συμφωνία θα «μεγεθύνει τον ρόλο της SAMI στην υποστήριξη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων μας», τόνισε η κρατική επιχείρηση.

Τον Ιούλιο, το Ριάντ έκλεισε συμφωνία για την αγορά τουρκικών UAVs. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη σύμβαση στην ιστορία για την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Η αξία της αναμένεται να φθάσει τα 5 ως 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

BREAKING — Turkey signs a massive drone deal with Saudi Arabia

• Baykar CEO says the biggest defense export deal of Turkey’s history signed with Saudi Arabia, involving Akinci medium altitude endurance UAVs

• A production line in Jeddah possible https://t.co/Aikh6TjlDP

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 18, 2023