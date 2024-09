Περισσότεροι ποταμοί στην κεντρική Ευρώπη ξεχείλισαν σήμερα Δευτέρα, προκαλώντας πλημμύρες οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους από την Πολωνία μέχρι τη Ρουμανία ενώ πολλές πόλεις έχουν κατακλυσθεί με νερά γεμάτα συντρίμμια έπειτα από ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων, από την κακοκαιρία Boris.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι μεθοριακές περιοχές ανάμεσα στην Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία επλήγησαν σκληρά το σαββατοκύριακο. Μερικές γέφυρες κατέρρευσαν και σπίτια καταστράφηκαν, ενώ χωριά και κωμοπόλεις στην ανατολική Ρουμανία βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας επρόκειτο να συνεδριάσει σήμερα το πρωί για να κηρύξει κατάσταση καταστροφής.

Μολονότι τα νερά ποταμών στα σύνορα Τσεχίας – Πολωνίας άρχισαν σήμερα να υποχωρούν, οι πλημμύρες επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές με αποτέλεσμα μεγαλύτερες πόλεις και στις δύο χώρες να παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού.

One person has drowned in Poland and an Austrian fireman has died responding to floods, authorities said Sunday, as Storm Boris lashed central and eastern Europe with torrential rains.https://t.co/QvfaizL0H7

— AFP News Agency (@AFP) September 15, 2024