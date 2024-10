Ο τυφώνας «Όσκαρ» έφθασε πάνω από το έδαφος χθες Κυριακή στην ανατολική Κούβα, καθώς η χώρα της Καραϊβικής υφίσταται από την Παρασκευή σχεδόν πλήρη διακοπή της ηλεκτροδότησης, με ριπαίους ανέμους που φθάνουν σχεδόν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων (NHC).

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο «Όσκαρ» βρισκόταν πλέον πάνω από το έδαφος στην επαρχία Γουαντάναμο, κοντά στην πόλη Μπαρακόα, περί τις 00:50 (ώρα Ελλάδας).

Update at 550 PM EDT (2150 UTC) Sun Oct 20: Oscar has made landfall over eastern Cuba as a 70 kt hurricane.

For the latest: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/ADk1VkfpQn

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 20, 2024