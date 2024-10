Ανώτεροι σύμβουλοι του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, Μπρετ ΜακΓκερκ (Brett McGurk) και Άμος Χόχσταϊν (Amos Hochstein), αναμένεται να ταξιδέψουν στο Ισραήλ σήμερα προκειμένου να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους ώστε να συζητήσουν μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι δυο αξιωματούχοι, του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το Times of Israel και το Axios θα φτάσουν στο Τελ Αβίβ αργότερα σήμερα και θα παρουσιάσουν επίσημη πρόταση κατάπαυσης του πυρός σε μια προσπάθεια να κλείσει μια συμφωνία που Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί εντός εβδομάδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

According to Axios; both of U.S. President Biden’s Envoys on Middle Eastern Affairs, Amos Hochstein and Brett McGurk are set to arrive in Israel on Thursday, to hopefully begin Negotiations between Israel and Hezbollah on ending the War in Lebanon. Both U.S. and Israeli Officials… pic.twitter.com/GDUWT2612k

— OSINTdefender (@sentdefender) October 30, 2024