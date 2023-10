Σχολείο που ανήκει στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) δέχθηκε «απευθείας πλήγμα» και υπέστη «πολύ σοβαρές ζημιές» στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ προχθές Σάββατο, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Το σχολείο, το οποίο «προσέφερε στέγη σε πάνω από 225 ανθρώπους, υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές», τόνισε το Γραφείο σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε. Κανένας από τους πρόσφυγες που φιλοξενούσε δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε, όμως το κτήριο «υπέστη μεγάλες δομικές ζημιές».

🔺Today an @UNRWA school sheltering displaced families in the📍#GazaStrip was directly hit

🔺Over 70,000 displaced people in 64 @UNRWA shelters – numbers likely to increase as heavy shelling and airstrikes continue

Latest Update ⬇️ https://t.co/46SdNCdtFS pic.twitter.com/NngVLqbm9x

— UNRWA (@UNRWA) October 8, 2023