Ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες για την υποδοχή της πρώτης ομάδας των 13 ομήρων, που πρόκειται να απελευθερωθεί στις 16:00 μ.μ. την Παρασκευή (24/11) από την Λωρίδα της Γάζας, μια επιχείρηση που ονομάστηκε «Πύλη του Ουρανού», σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF).

Οι όμηροι μετά την απελευθέρωση τους από την Γάζα μέσω της Αιγύπτου θα μεταφερθούν από τις Ισραηλινές δυνάμεις (IDF) στην αεροπορική βάση Χατζερίμ στο νότιο Ισραήλ για μια πρώτη υποδοχή, όπου θα υποβληθούν σε σύντομο σωματικό και ψυχικό έλεγχο, σύμφωνα με το «The times of Israel».

Μάλιστα, θα υπάρχουν τηλέφωνα για τους ομήρους ώστε να μπορούν να καλέσουν τους συγγενείς τους, αμέσως μόλις φτάσουν στο Χατζερίμ.

Όσοι χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα θα μεταφερθούν από τα σύνορα σε νοσοκομείο.

«Έχουμε ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την υποδοχή των απελευθερωμένων ομήρων κατά την επιστροφή τους στο Ισραήλ από τη Γάζα», αναφέρουν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην twitter) οι Ισραηλινές δυνάμεις.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023