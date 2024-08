Η επίσημη τελετή της κηδείας του ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος σκοτώθηκε στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 31 Ιουλίου, σε πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ, άρχισε νωρίς σήμερα στο κέντρο της πρωτεύουσας του Ιράν, όπως αναφέρει ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πλήθος σε πένθος – αρκετοί παρευρισκόμενοι είχαν παλαιστινιακές σημαίες ή πορτρέτα του ηγέτη της Χαμάς στα χέρια – συγκεντρώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, στην καρδιά της πόλης.

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χοροστάτησε στις δεήσεις στη μνήμη του Ισμαήλ Χανίγια, τον οποίο εξήρε ως «εξαιρετικό μαχητή της παλαιστινιακής αντίστασης»· ο ηγέτης της Χαμάς θα ταφεί αύριο, Παρασκευή, στο Κατάρ, όπου ζούσε εξόριστος.

Η δολοφονία του γραμματέα του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στην Τεχεράνη, καθώς επίσης και το ισραηλινό πλήγμα που σκότωσε ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της λιβανικής Χεζμπολάχ, τον Φουάντ Σουκρ, κοντά στη Βηρυτό, επέτειναν την ανησυχία πως θα εξαπλωθεί ο πόλεμος που μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας επί 300 ημέρες ανάμεσα στο Ισραήλ, ορκισμένο εχθρό του Ιράν, και τη Χαμάς, που υποστηρίζεται από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Καθώς οι προσπάθειες μεσολάβησης απέτυχαν μετά τα τέλη Νοεμβρίου, ο πόλεμος ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στο Ισραήλ και τον βασικό του σύμμαχο, τις ΗΠΑ, από τη μια, και από την άλλη το Ιράν και τους συμμάχους του στον Λίβανο, στην Υεμένη, στο Ιράκ και στη Συρία.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης πως καταφέρθηκαν «σκληρά πλήγματα» στους «εχθρούς» της χώρας του τα τελευταία 24ωρα, αναφερόμενος ονομαστικά στον Φουάντ Σουκρ, αλλά όχι στην επίθεση στην Τεχεράνη.

Ο γενικός γραμματέας ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τόνισε την Τετάρτη πως οι επιθέσεις στη Βηρυτό και στην Τεχεράνη αποτελούν «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Όπως και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, απηύθυνε επίσης έκκληση να συνεχιστούν οι «προσπάθειες» για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που το Κατάρ, χώρα με κεντρικό ρόλο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, διερωτάται πλέον αν είναι καν εφικτή η συνέχιση της μεσολάβησης.

Ο Λευκός Οίκος έκρινε πως τα πλήγματα στην Τεχεράνη και στη Βηρυτό «δεν βοηθούν» να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ωστόσο ταυτόχρονα φάνηκε να υποβαθμίζει τον κίνδυνο στην περιοχή, τονίζοντας πως δεν υπάρξουν ενδείξεις «άμεσης» κλιμάκωσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ανακοίνωσαν ταυτόχρονα με το κίνημά του την Τετάρτη τον θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια και σωματοφύλακά του στην κατοικία όπου βρισκόταν αφού παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας του νέου Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, που ανήκει στο λεγόμενο μεταρρυθμιστικό ρεύμα.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, βρισκόταν σε «ειδική κατοικία για βετεράνους πολέμου» όταν σκοτώθηκε σε πλήγμα από αέρος περί τις 02:00 (τοπική ώρα· 01:30 ώρα Ελλάδας).

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν διεμήνυσε πως θα υπάρξει «σκληρή τιμωρία» για τη δολοφονία αυτή. «Θεωρούμε καθήκον μας να εκδικηθούμε το αίμα του που χύθηκε στην επικράτεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας», είπε.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν από την πλευρά του είπε πως «οι σιωνιστές» – το Ισραήλ – θα μάθουν σύντομα τις συνέπειες της «άνανδρης» και «τρομοκρατικής» ενέργειας.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Μοχάμεντ Μπαγερί, από την πλευρά του είπε πως η δολοφονία θα «ενισχύσει την ενότητα του μετώπου της ισλαμικής αντίστασης».

Η ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη προειδοποίησε ότι θα γίνουν «ειδικές επιχειρήσεις» μετά τη δολοφονία που θα κάνουν τον δράστη της να «μετανιώσει».

Χθες, Ιρανοί συγκεντρώθηκαν σε πολλές πόλεις για να καταδικάσουν τη δολοφονία. Μερικές εκατοντάδες πήγαν στην πλατεία της Παλαιστίνης στην Τεχεράνη, με παλαιστινιακές σημαίες στα χέρια, φωνάζοντας «θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική».

Λίγες ώρες πριν από την επίθεση στην Τεχεράνη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε πως αεροσκάφη της αεροπορίας του «εξάλειψαν» κορυφαίο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα «της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», τον Φουάντ Σουκρ, «στην περιοχή της Βηρυτού».

Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Φουάντ Σουκρ για την επίθεση που σκότωσε 12 παιδιά και εφήβους το Σάββατο στη Ματζντάλ Σαμς, πόλη Δρούζων στο κατεχόμενο και προσαρτημένο υψίπεδο του Γκολάν.

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε την Τετάρτη πως το πτώμα του κορυφαίου στελέχους του στρατιωτικού βραχίονά της βρέθηκε στα συντρίμμια του κτηρίου που βομβαρδίστηκε σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, οχυρό του κινήματος, συμμάχου της Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, προειδοποίησε χθες πως η κατάσταση μπορεί να τεθεί «εκτός ελέγχου» μετά την επίθεση στη Βηρυτό.

Αεροπορικές εταιρείες παρέτειναν την αναστολή των πτήσεών τους προς τη λιβανική πρωτεύουσα, ενώ η Ουάσιγκτον αναθεώρησε χθες την ταξιδιωτική οδηγία της για τον Λίβανο, προτρέποντας τους Αμερικανούς να «μην ταξιδεύουν» εκεί.

Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς, για να υποστηρίξει τους Παλαιστίνιους της Γάζας, έχει ανοίξει μέτωπο με το Ισραήλ στα σύνορα με τον Λίβανο από την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του πολέμου.

Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 39 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στον θύλακα από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Οι επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39.445 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.