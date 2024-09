Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία αναχαίτισαν πύραυλο που εντοπίστηκε να περνά τα σύνορα μετά την εκτόξευσή του από τον Λίβανο, λίγη ώρα αφού ήχησαν σειρήνες συναγερμού στη μεγαλούπολη Τελ Αβίβ και τομείς της κεντρικής ισραηλινής επικράτειας, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες ΜΜΕ για το συμβάν.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές, και σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις δεν υπάρχει καμιά μεταβολή στις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Χεζμπολάχ δήλωσε την Τετάρτη ότι εκτόξευσε πύραυλο με στόχο το αρχηγείο της Μοσάντ κοντά στο Τελ Αβίβ, η οποία, όπως λέει, είναι υπεύθυνη για τη δολοφονία ηγετών και την ανατίναξη βομβητών και ασύρματων συσκευών.

⭕️Following the launch of a Hezbollah surface-to-surface missile toward central Israel, the IAF struck the launcher from which the missile was fired in the area of Nafakhiyeh, Lebanon. pic.twitter.com/nYONUJN5bz

— Israel Defense Forces (@IDF) September 25, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ