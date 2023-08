Σεισμική δόνηση 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την ανατολική Κίνα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), με τις Αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 τραυματίες και δεκάδες κτήρια που κατέρρευσαν.

Ο σεισμός καταγράφθηκε στις 02:33 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 21:33 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας], 26 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ντέτσου, στην επαρχία Σαντόνγκ, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS. Το σύστημα «Pager» του ινστιτούτου, που προβλέπει τις συνέπειες των σεισμών, εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, κάτι που σημαίνει πως υπήρχε περίπτωση να προκαλέσει ζημιές και θύματα.

A 5.5 magnitude earthquake has struck east China’s Shandong Province, with the epicenter in Pingyuan County in Dezhou City at 02:33 am BJT on Sunday. Dezhou city has sent over 100 rescuers and 15 relief vehicles, with more to arrive from other cities in Shandong Province. pic.twitter.com/tLE4xsPZhc

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) August 6, 2023