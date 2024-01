Από τα συντρίμμια του ισχυρού σεισμού στην Ιαπωνία, κατόρθωσε να να ανασυρθεί ζωντανή μια 90χρονη από τα συντρίμμια σπιτιού που κατέρρευσε στη Σούσου, στο άκρο της χερσονήσου, πέντε ημέρες μετά την καταστροφή.

Είχε τις αισθήσεις της και ήταν σε θέση να απαντά καθαρά σε ερωτήσεις που της έγιναν, κατά τη διάρκεια της διάσωσής.

Αμέσως, ασθενοφόρο της μετέφερε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

«Κράτα γερά! Όλα θα πάνε καλά» της φώναζαν μέλη σωστικών συνεργείων μέσα στη βροχή.

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να βρουν επιζήσαντες, αλλά και να μοιράσουν τρόφιμα και εξοπλισμό σε άστεγους.

Κάπου 30.000 πολίτες βρίσκονταν το Σάββατο (6/1) σε 366 χώρους υποδοχής που άνοιξαν οι αρχές, σύμφωνα με την αυτοδιοίκηση στην Ισικάουα.

