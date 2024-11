Στον απόηχο του δυστυχήματος στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης συμμετείχαν την Τρίτη σε επεισοδιακή διαδήλωση σε αυτήν την πόλη της βορειοδυτικής Σερβίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αμέλεια και διαφθορά.

Το δυστύχημα συνέβη την Παρασκευή όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής στην είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους και τραυματίζοντας τρεις άλλους.

Αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος, όταν διαδηλωτές άρχισαν να σπάνε τζάμια στο δημαρχείο και να αδειάζουν κοπριά στο εσωτερικό του κτιρίου. Ορισμένοι κουκουλοφόροι πέταξαν αυγά, μπουκάλια και τούβλα σε γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος.

Mass protests have erupted in Novi Sad, Serbia, following the tragic collapse of a canopy that killed 14 people.

The accident occurred on November 1 at the recently renovated railway station in Novi Sad, where a canopy collapsed, resulting in 14 fatalities and three injuries.… pic.twitter.com/6GgYUKqBJV

— Sota News (@sotanews) November 5, 2024