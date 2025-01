Χιλιάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στη Σερβία, εν μέσω εορταστικών εκδηλώσεων για το νέο έτος, απαιτώντας λογοδοσία για την κατάρρευση της οροφής σιδηροδρομικού σταθμού την 1η Νοεμβρίου σε βόρεια πόλη, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Serbia enters New Year with student protests over train station tragedy https://t.co/alf9LsghK2

Το δυστύχημα έγινε στη Νόβι Σαντ, έπειτα από εργασίες ανακαίνισης του σιδηροδρομικού σταθμού. Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν μπροστά στον σταθμό και δέκατος πέμπτος υπέκυψε μερικές εβδομάδες αργότερα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Σχεδόν καθημερινές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας διαδέχονται η μια την άλλη έκτοτε σε εθνική κλίμακα, καθώς πολλοί στη Σερβία αποδίδουν την καταστροφή στη διαφθορά και στον ανεπαρκή έλεγχο των κατασκευαστικών έργων.

NO NEW YEAR IN SERBIA 🇷🇸🕯️

“No New Year — You Still Owe Us for the Old One” . Citizens of Serbia all around country went out to massive protests and to honor the victims of the Novi Sad tragedy 🥀

Tens of thousands went silent for 15 mins 23:52 – 00:07

incredible scenes 🥹 pic.twitter.com/pEkjgCr9vn

— Dey (@nodoubts4u) January 1, 2025