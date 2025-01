Οι φοιτητές του Βελιγραδίου, μετά από πορεία δύο ημερών, έφτασαν απόψε, Παρασκευή, στην πόλη Νόβι Σαντ όπου τους υποδέχθηκαν οι συνάδελφοι τους του τοπικού Πανεπιστημίου. Νωρίτερα το απόγευμα στο Νόβι Σαντ έφτασαν οι ποδηλάτες φοιτητές οι οποίοι ξεκίνησαν σήμερα από την πρωτεύουσα. Όλοι μαζί κατευθύνθηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό όπου την 1η Νοεμβρίου του 2024 κατέρρευσε το γείσο σκοτώνοντας 15 ανθρώπους. Οι φοιτητές στο τόπο της τραγωδίας κατέθεσαν 15 στεφάνια και τήρησαν 15 λεπτά σιγή για να τιμήσουν τα θύματα. Αύριο στο Νόβι Σαντ, στην επέτειο των τριών μηνών από την τραγωδία, οι φοιτητές θα αποκλείσουν τις τρεις γέφυρες στον ποταμό Δούναβη που διαρρέει την πόλη.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στην Σερβία ξεκίνησαν πριν από δυόμιση μήνες με καταλήψεις στις σχολές και διαδηλώσεις με αίτημα να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο των 15 ανθρώπων στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

🇷🇸Serbia, Novi Sad – Tens of thousands of students are currently protesting against Vučić’s government in the streets#SerbiaProtests pic.twitter.com/jobEFf2HUZ

