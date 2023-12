Σφοδρές χιονοπτώσεις πλήττουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα τη νότια Γερμανία και ειδικά τη Βαυαρία προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στο αεροδρόμιο του Μονάχου και τις μεταφορές.

Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, περί τις 160 πτήσεις επηρεάστηκαν καθώς τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν να απογειωθούν ή να προσγειωθούν, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) της Γερμανίας προβλέπει συνέχιση των χιονοπτώσεων μέχρι σήμερα το απόγευμα στο μεγαλύτερο τμήμα της Βαυαρίας, ενώ κατά περιοχές το ύψος του χιονιού αναμένεται να φθάσει τα 30 με 40 εκατοστά.

Just arrived in Munich. There’s more snow here than there was in Helsinki. So bring on a second consecutive snow game. Bayern-Union! And, er, will jump in available snow tractors for Kaiserschmarrn. ✌️ pic.twitter.com/5HOE6eGqyG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) December 1, 2023