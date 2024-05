Ένα βίντεο πέντε γυναικών, μελών των IDF, που απήχθησαν από την Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Φόρουμ Ομήρων και Εξαφανισμένων Οικογενειών. Το βίντεο είναι ιδιαίτερα σκληρό, απεικονίζοντας τις πέντε γυναίκες να είναι χτυπημένες και ματωμένες. Το βίντεο αυτό διάρκειας τριών λεπτών δόθηκε στη δημοσιότητα με την έγκριση των οικογενειών τους, ενώ καταγράφηκε από κάμερες σώματος που έφεραν οι ένοπλοι της Χαμάς.

⚠️ Sensitive Content ⚠️

A censored version of a longer video from the horrifying moments when young female IDF observers were violently abducted by Hamas on 7.10. This video is now released with the approval of the families. #BringThemHomeNow pic.twitter.com/p4CuLUJ9Cv

— Elad Simchayoff (@Elad_Si) May 22, 2024