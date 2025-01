Μετά την έναρξη μιας νέας επίθεσης της Ουκρανίας, σκληρές μάχες συνεχίζονται στην νότια περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού στο Κίεβο, έχουν διεξαχθεί 218 μάχες σε όλα τα τμήματα του μετώπου τις τελευταίες 24 ώρες.

Μόνο στην περιοχή του Κουρσκ, ο ουκρανικός στρατός απέκρουσε 94 ρωσικές επιθέσεις, αναφέρει το Γενικό Επιτελείο σε ανακοίνωση του.

Το Γενικό Επιτελείο ανέφερε επίσης μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι τα ουκρανικά στρατεύματα έπληξαν σήμερα ένα ρωσικό διοικητήριο κοντά στον οικισμό Μπελάγια της περιοχής Κουρσκ.

«Η επίθεση και μια σειρά των πρόσφατων επιχειρήσεων έγιναν σε συντονισμό με τις Χερσαίες Δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν νέες επιθετικές επιχειρήσεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δεκατρείς Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κουρσκ, αναφέρει η διοίκηση των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων μέσω ανάρτησης της στο Facebook. Η πληροφορία αυτή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Το Κίεβο εξαπέλυσε μια ακόμη αιφνιδιαστική επίθεση στην περιοχή το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του αμερικανού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW), ο ουκρανικός στρατός προέλασε βορειοανατολικά της πόλης Σούντζα. «Οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τις ουκρανικές επιθέσεις ΒΑ της Sudzha για να επιτεθούν σε άλλα σημεία της ουκρανικής προεξοχής στο Kursk», αναφέρει το ISW.

NEW: Ukrainian forces recently made tactical advances amid cont’d intensified offensive operations in the Ukrainian salient in Kursk Oblast on Jan. 6.

Russian forces attempted to leverage Ukrainian attacks NE of Sudzha to attack elsewhere in the Ukrainian salient in Kursk. (1/3) pic.twitter.com/Gb4aegHDEm

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 7, 2025