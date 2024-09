Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει την εκτέλεση τριών Ουκρανών στρατιωτών από τις ρωσικές δυνάμεις, την ώρα που αυτοί παραδίδονται μετά την κατάληψη του αναχώματός τους.

Το βίντεο, που δημοσίευσε το CNN, «τραβήχτηκε» κατά τη διάρκεια μαχών στα τέλη Αυγούστου, κοντά στην εμπόλεμη πόλη Pokrovsk, στην ανατολική Ουκρανία.

Στα πλάνα φαίνονται τρεις στρατιώτες να βγαίνουν τρεκλίζοντας στη μέση ενός σκονισμένου χωματόδρομου, να πέφτουν στα γόνατα και να βάζουν τα χέρια στα κεφάλια τους. Δευτερόλεπτα αργότερα, τα πλάνα του ουκρανικού drone τους δείχνουν ξαπλωμένους μπρούμυτα, ακίνητους. Η σκόνη που έχει σηκωθεί υποδεικνύει ότι έχουν προηγηθεί πυροβολισμοί.

CNN released another footage showing that the #Russian Army soldiers executed three surrendering Ukrainian soldiers near Pokrovsk in eastern #Ukraine in August. The footage shows the soldiers with their hands on their heads before their execution. This is war crime.👇 pic.twitter.com/4lZ60OzIWq

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 6, 2024

