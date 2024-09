Επίθεση δέχτηκε ένας Αμερικανός στρατιώτης που έκανε βόλτα στη Σμύρνη, κοντά στο λιμάνι που έχει αγκυροβολήσει το USS Wasp. Μια ομάδα Τούρκων πολιτών ακινητοποίησε τον άνδρα και του φόρεσε μια σακούλα στο κεφάλι, φωνάζοντας συνθήματα.

Συγκεκριμένα, ο στρατιώτης βρισκόταν σε περιοχή που συνηθίζουν να κυκλοφορούν τουρίστες, όταν μέλη της Ένωσης Νεολαίας της Τουρκίας, δηλαδή νέοι του κόμματος Πατρίδα, στρίμωξαν τον ίδιο, αλλά και έναν συνάδελφό του. Στη συνέχεια τους ακινητοποίησαν, ενώ στον έναν φόρεσαν σακούλα στο κεφάλι, πριν αρχίσουν να φωνάζουν: «Go home, Yankee» («Γύρνα στο σπίτι σου, Γιάνκη»).

Ο συνάδελφος του επιχείρησε να τον βοηθήσει, αλλά στη συνέχεια απέφυγε να έρθει σε σύγκρουση και να οξύνει περισσότερο τα πνεύματα.

A group of people put sack on the head of an American soldier allegedly serving on a US warship (USS Wasp) arrived at the port of Izmir, Türkiye.

“Yankee, go home!” the group chanted.

Note: The Youth Union of Turkey (Türkiye Gençlik Birliği, TGB) is a prominent Turkish youth… pic.twitter.com/lp85LQXf1L

— Clash Report (@clashreport) September 2, 2024