Δύο νέα κινεζικά αεροσκάφη υψηλής τεχνολογίας, πιθανόν 6ης γενιάς, εμφανίστηκαν εντός 24 ωρών στους κινεζικούς ουρανούς, προκαλώντας ανησυχία στους στρατιωτικούς αναλυτές της Δύσης.

Το πρώτο κινεζικό πολεμικό αεροσκάφος νέας γενιάς, εντοπίστηκε σε μια από τις πρώτες του πτήσεις και οι εικασίες υποδηλώνουν ότι η χώρα μπορεί να είναι στα πρόθυρα της αποκάλυψης νέων πολεμικών αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων.

Φαίνεται όμως ότι ένα άλλο νέο κινεζικό μαχητικό αεροσκάφος έχει ήδη εισέλθει σε πτητικές δοκιμές, και είναι επίσης ένα προηγμένο, stealth, χωρίς ουρά σχέδιο. Οι εικόνες του νέου «αόρατου» αεροσκάφους άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, λίγες μόνο ώρες μετά την πρώτη εμφάνιση αγνώστου μοντέλου.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο αμυντικών ειδήσεων και αναλύσεων The War Zone, το πρώτο μαχητικό εικάζεται ότι έχει την ικανότητα να πετάει κοντά στο διάστημα, και έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει αμερικανικά αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ιπτάμενα τάνκερ που δεν μπορούσαν να προσεγγιστούν πριν.

«Αλλά πάνω απ’ όλα, θα μπορούσε να πετάξει σε μεγάλες αποστάσεις και να περιπλανηθεί για μεγάλες περιόδους μακριά από τη βάση του, χωρίς εναέρια υποστήριξη καυσίμων – κάτι που σήμερα στερείται η Κίνα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο ιστότοπος.

