Μία σοκαριστική πτώση που κόστισε τη ζωή σε μία νέα γυναίκα και συνέβη στην Ινδία καταγράφει βίντεο που ανέβηκε στα social media.

Το βίντεο απαθανατίζει την πτώση της άτυχης κοπέλας, που εργαζόταν στο κτήριο ως καθαρίστρια, ενώ ακουμπά για λίγο στο περβάζι του τρίτου ορόφου.

Η Γκουντίγια Ντέβι -όπως γράφει το IndiaToday- έκανε ένα διάλειμμα στο κτίριο Globe Estate στο Dombivli East και κάθισε στην άκρη του εσωτερικού μπαλκονιού του τρίτου ορόφου και συνομιλούσε με συναδέρφους της, όταν ένας εξ’ αυτών την αγκάλιασε.

Η γυναίκα φαίνεται να χάνει την ισορροπία της και να πέφτει στο κενό, χάνοντας με δραματικό τρόπο τη ζωή της ενώ και ο συνάδερφός της που αστειευόταν δευτερόλεπτα πριν μαζί της ισορροπεί οριακά και γλιτώνει την πτώση.

