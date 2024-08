Τα ορμητικά νερά που κατέκλυσαν περίπου 20 χωριά στο βορειοανατολικό Σουδάν, μετά την κατάρρευση φράγματος, έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων και εκφράζονται φόβοι πως ο απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε χθες Κυριακή την κατάρρευση του φράγματος Αρμπάατ, το οποίο βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βόρεια του Πορτ Σουδάν, της de facto πρωτεύουσας και έδρας της κυβέρνησης. Στην πόλη αυτή έχουν επίσης συγκεντρωθεί διπλωμάτες, υπηρεσίες αρωγής και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το οποίο επικαλείται έναν από τους διασώστες που έσπευσαν στην πληγείσα περιοχή βόρεια του Πορτ Σουδάν, κάνει λόγο για έως και 200 αγνοούμενους.

Dozens of people have been reported killed after a dam collapsed in northeastern #Sudan , as the country deals with heavy rainfall leading to disastrous floodwaters. The Federal Ministry of Health initially said that the #ArbaatDam north of Port Sudan had collapsed. pic.twitter.com/BV2I07OY21

«Η περιοχή είναι αγνώριστη. Οι γραμμές του ηλεκτρικού και οι σωλήνες ύδρευσης καταστράφηκαν», ανέφερε ο Όμαρ Έισα Χαρούν, ο επικεφαλής της εταιρείας υδάτων της Πολιτείας της Ερυθράς Θάλασσας, σε μήνυμα που απέστειλε μέσω του WhatsApp στους υπαλλήλους. Ο Χαρούν ανέφερε ότι είδε πτώματα χρυσωρύχων και αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη δουλειά τους να έχουν παρασυρθεί από χείμαρρους λάσπης. Συνέκρινε μάλιστα την καταστροφή αυτήν με εκείνη που σημειώθηκε στην Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης πέρυσι τον Σεπτέμβριο, όταν από τα νερά μιας καταιγίδας έσπασαν φράγματα και προκάλεσαν καταρρεύσεις κτιρίων, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

Στον δρόμο προς το Αρμπάατ σήμερα ένας δημοσιογράφος του Reuters είδε ανθρώπους να θάβουν έναν άνδρα και να καλύπτουν τον τάφο του με ξύλα που είχαν παρασυρθεί από τα νερά, προσπαθώντας να τον προστατεύσουν από τις λάσπες.

Το φράγμα αυτό ήταν η κύρια πηγή νερού για το Πορτ Σουδάν, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς και το εν λειτουργία αεροδρόμιο. «Η πόλη κινδυνεύει να διψάσει τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η Ένωση Σουδανών Περιβαλλοντολόγων.

Following the collapse of the Arbaar Dam in Sudan, more than 20 villages were flooded, and over 50,000 homes were destroyed or damaged. At least 60 people have died, while the number of injured and missing remains uncertain. pic.twitter.com/RRFFe4AU4Y

— Intelligence FRONT (@intelligencefnt) August 26, 2024