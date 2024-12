Ο Σουηδός ράπερ Gaboro φέρεται να πυροβολήθηκε και να σκοτώθηκε σε ένα πάρκινγκ, καθώς ο δολοφόνος του κινηματογράφησε την άγρια εκτέλεσή του, μόλις έξι μήνες μετά τη δολοφονία του βραβευμένου ράπερ C.Gambino.

Ένα σοκαριστικό βίντεο που φέρεται να δείχνει τη δολοφονία του 24χρονου ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Νίνος Χούρη, κυκλοφορεί στα social media.

Πλάνα που φέρεται να κινηματογραφήθηκαν από τον ίδιο τον ένοπλο, φαίνεται να δείχνει πώς ο σκοπευτής χτυπούσε ανελέητα τον στόχο του ξανά και ξανά καθώς ο Gaboro προσπαθούσε να ξεφύγει.

🚨Breaking: A Swedish rapper, Gaboro, has been gunned down and killed on camera while begging for his life. pic.twitter.com/GKFCoLbEk2

— Don Keith (@RealDonKeith) December 20, 2024

