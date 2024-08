Πτήσεις ακυρώθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 28 Αυγούστου, στο αεροδρόμιο του Καζάν στη ρωσική δημοκρατία του Ταταρστάν για λόγους ασφαλείας, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

«Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών… δεν προσγειώνονται, ούτε απογειώνονται πτήσεις στο αεροδρόμιο από τις 7 π.μ. ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε η Rosaviatsia, σύμφωνα με το TASS.

Νωρίτερα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεξαμενές πετρελαίου σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, μετέδωσαν ρωσικά κανάλια στο Telegram.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύχτας τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια του Ροστόφ, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ο κυβερνήτης του Ροστόφ, Βασίλι Γκολούμποφ, χωρίς ωστόσο να κάνουν λόγο για επίθεση σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων.

