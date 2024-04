Σε 25 ανέρχονται τα μέλη του πληρώματος που επιβαίνουν στο πλοίο που κατέλαβε το Ιράν σήμερα κοντά στο Στενό του Ορμούζ, στον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε η ιταλο-ελβετική ναυτιλιακή εταιρία MSC.

«Με λύπη επιβεβαιώνουμε ότι το πλοίο MSC Aries, ιδιοκτησίας της Gortal Shipping Inc, η οποία είναι θυγατρική της Zodiac Maritime, και ναυλώθηκε από την MSC, κατελήφθη από αρχές του Ιράν που επιβιβάστηκαν με ελικόπτερο και υπάρχουν 25 μέλη πληρώματος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Mediterranean Shipping Company (MSC) για τις εξελίξεις στον Κόλπο του Ομάν.

Η MSC είναι ο διαχειριστής και ο εμπορικός φορέας εκμετάλλευσης πλοίου που κατελήφθη σήμερα από τις ιρανικές αρχές, ανακοίνωσε η διεθνής ναυτιλιακή εταιρία Zodiac Maritime: «Η MSC είναι υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών φορτίου και συντήρησης».

IRGC captures an Israeli cargo ship in the Strait of Hormuz!

The ship, MSC Aries, is owned by Eyal Ofer, a billionaire from Israel.

It’s like an Iranian sanction. pic.twitter.com/IDJfzOkeXS

— S.L. Kanthan (@Kanthan2030) April 13, 2024