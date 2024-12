Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έφθασε χθες Κυριακή το βράδυ στην Άγκυρα, μερικές ώρες αφού συζήτησε στη Δαμασκό με τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ για την επίθεση που εξαπέλυσαν την περασμένη Τετάρτη τζιχαντιστές και οργανώσεις ανταρτών που έχουν συμμαχήσει μαζί τους, κυριεύοντας —μεταξύ δεκάδων άλλων κοινοτήτων— τη στρατηγικής σημασίας πόλη του Χαλεπιού, μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ.

#BREAKING: After visiting Damascus, Syria, Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi has arrived to Ankara, Turkey to discuss bilateral and regional issues with high-ranking Turkish officials. pic.twitter.com/hQqJ5XqZZM

— Insider Wire (@InsiderWire) December 1, 2024