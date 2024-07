Δώδεκα Σύροι μετανάστες και δυο Αλγερινοί υπήκοοι εντοπίστηκαν νεκροί εν μέσω της ερήμου κοντά στα σύνορα της Αλγερίας με τη Λιβύη, δήλωσε χθες Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο υπήκοος της Συρίας στον οποίο ανατέθηκε από την πρεσβεία της χώρας του να παρακολουθήσει την υπόθεση επιτόπου.

Άλλοι πέντε άνθρωποι αγνοούνται, διευκρίνισε ο Σύρος πολίτης, ο Μπασάμ Φαρούχ.

«Τα θύματα αναχώρησαν την Τρίτη από τη Λιβύη με όχημα προς την κατεύθυνση της Αλγερίας. Βρέθηκαν το Σάββατο, αφού χάθηκαν στην έρημο», εξήγησε ο Μπασάμ Φαρούχ.

Τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της κοινότητας Μπουρζ Όμαρ Ιντρίς (1.300 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Αλγερίου), σύμφωνα με τον κ. Φαρούχ.

