Ο Ρώσος στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν βρίσκεται στην Αλγερία, συμμετέχοντας σε μια αντιπροσωπεία του υπουργείου Άμυνας, έχοντας κατά τα φαινόμενα επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά του αφού θεωρήθηκε ύποπτος για συνεργασία με τη μισθοφορική οργάνωση Wagner, η οποία στασίασε τον Ιούνιο, γράφει η εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη μια πηγή προσκείμενη στον στρατηγό.

Η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφίες του Σουροβίκιν, ο οποίος εικονίζεται να φοράει χακί στολή και λέει ότι τραβήχτηκε στην Αλγερία, μια χώρα που αποτελεί σημαντικό πελάτη της ρωσικής βιομηχανίας όπλων.

Information about the presence of General Surovikin in Algeria is confirmed pic.twitter.com/wTzhRPgylw

— Sprinter (@Sprinter99800) September 15, 2023