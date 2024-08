Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν για διήμερη επίσημη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας ήδη είχε μια πρώτη συνάντηση με τον Αζέρο ομόλογό του, τον Ιλχάμ Αλίεφ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Dictator President Ilham Əliyev #and first lady Mehriban Əliyeva #celebrated with Russian President #Dictator Vladimir Putin at their #homes. Russian President Vladimir Putin #arrived in Azerbaijan on the# #evening of August 18# pic.twitter.com/qkAtNfAYSk — Frank Şaber (@SaberFrank84748) August 18, 2024 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η επίσκεψη σε αυτή τη χώρα του Καυκάσου, που είναι στενός εταίρος της Μόσχας αλλά ταυτόχρονα και σημαντικός πάροχος ενέργειας στις χώρες της Δύσης, σημειώνεται ενώ συνεχίζεται η άνευ προηγούμενου επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων στο ρωσικό έδαφος, στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Azerbaijan’s President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva met the Russian President Vladimir Putin at their residence. pic.twitter.com/dkrQG2SCrT — Readean (@readeancom) August 18, 2024

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από την άφιξη του αεροσκάφους του Πούτιν στο Μπακού.

Azerbaijan is being mocked by Russia because he is Putin’s body double.pic.twitter.com/ijqQNjFYZN — Koji Takano (@KojiTakan0) August 18, 2024

Ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει σήμερα Δευτέρα με τον Αλίεφ «θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων στρατηγικής συνεργασίας και συμμαχίας μεταξύ της Ρωσίας και του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και τα διεθνή και περιφερειακά προβλήματα», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν θα παραστεί επίσης σήμερα Δευτέρα σε μια τελετή κατάθεσης στεφάνων στον τάφο του Χαϊντάρ Αλίεφ, του πρώην προέδρου του Αζερμπαϊτζάν (1993-2003) και πατέρα του σημερινού ηγέτη της χώρας.

Ο Πούτιν είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά το Αζερμπαϊτζάν το 2018.

Το Αζερμπαϊτζάν, που θα φιλοξενήσει την επόμενη κλιματική σύνοδο (COP29) τον Νοέμβριο, είναι σημαντικός παραγωγός φυσικού αερίου και προς αυτή τη χώρα στράφηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψει τις ελλείψεις αφού μειώθηκαν οι ρωσικές παραδόσεις μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε βάρος του Πούτιν έχει εκδοθεί από τον Μάρτιο του 2023 ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για την «εκτόπιση» παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία, κάτι που περιπλέκει τις μετακινήσεις του στο εξωτερικό. Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες.