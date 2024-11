Με ταχύτητα ανέμου 195 χιλιόμετρα την ώρα έφτασε απόψε πάνω από τις Φιλιππίνες – ο έκτος τυφώνας που πλήττει τη χώρα μέσα σε ένα μήνα.

Ο τυφώνας Man-Yi, γνωστός σε τοπικό επίπεδο ως Pepito, έφτασε κατά μήκος της ακτής του ανατολικού νησιού Catanduanes, όπως δήλωσε η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι αρχές προειδοποίησαν για «απειλητικό για τη ζωή κύμα καταιγίδας», ισχυρές βροχές και ισχυρούς ανέμους, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν εκκενώσει ήδη τα σπίτια και τις περιοχές τους πριν από την άφιξη της καταιγίδας.

Τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πέντε προηγούμενες προηγούμενες καταιγίδες.

Ο τυφώνας Man-Yi αναμένεται να επηρεάσει μια μεγάλη περιοχή, αναφέρει το BBC Weather.

Θα υπάρξουν εκτεταμένες έντονες βροχοπτώσεις στις βόρειες περιοχές, με περισσότερα από 300 χιλιοστά να αναμένονται απόψε Σάββατο και την Κυριακή – οδηγώντας σε πιθανές πλημμύρες και αυξάνοντας τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

The Philippines is reeling from FIVE MAJOR STORMS in 3 weeks!!! 💔

As typhoon Pepito (#PepitoPH) or #ManYi approaches, rescuers are still trying to reach people stranded on rooftops by the last tropical cyclone.

🧵 (1/4) pic.twitter.com/RiGQ5pZn92

— Greenpeace International (@Greenpeace) November 15, 2024