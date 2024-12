Όπως έγραψε η Newsweek, ο Έλον Μασκ προέτρεψε τους οπαδούς του να μην κάνουν δωρεές στη Wikipedia, την οποία χαρακτήρισε «Wokepedia», μέχρι «να αποκαταστήσουν την ισορροπία στην εξουσία επεξεργασίας τους».

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και επιφανές μέλος της επικείμεννης αμερικανικής κυβέρνησης έκανε τον ισχυρισμό αυτό στο X (πρώην Twitter), το οποίο του ανήκει, ως απάντηση σε έναν άλλο χρήστη που μοιράστηκε ένα γράφημα από την ετήσια έκθεση της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας για το 2023-2024, το οποίο έδειχνε ότι το 29% του προϋπολογισμού της είχε δαπανηθεί για «ισότητα, ασφάλεια και ένταξη».

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας ψηφιακού μάρκετινγκ Semrush, τον Νοέμβριο η Wikipedia ήταν ο τέταρτος ιστότοπος με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, με μηνιαία επισκεψιμότητα περίπου 6,7 δισεκατομμυρίων. Η δημοτικότητα της Wikipedia, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες σχετικά με πολιτικές προσωπικότητες και ιστορικά γεγονότα, την καθιστούν ιδιαίτερα επιδραστική.

Στο X τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (24/12), ο Έλον Μασκ μοιράστηκε μια ανάρτηση του λογαριασμού «Libs of TikTok» -που απευθύνεται κυρίως στο ακροδεξιό και ομοφοβικό κοινό- που έλεγε: «Σταματήστε να κάνετε δωρεές στο Wokepedia μέχρι να αποκαταστήσουν την ισορροπία στην εξουσία επεξεργασίας τους».

