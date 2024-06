Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν αφίχθη σήμερα στο Βιετνάμ από τη Βόρεια Κορέα, όπου υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το αεροσκάφος του Πούτιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Ανόι και τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της βιετναμέζικης κυβέρνησης Τραν Χονγκ Χα. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Βιετνάμ από το 2017 και η πέμπτη συνολικά σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

