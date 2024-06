Συνολικά 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 πολίτες, σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, σε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Νταγκεστάν, στον ρωσικό Καύκασο, και 5 δράστες εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τις έρευνες.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 μέλη των δυνάμεων της τάξης σκοτώθηκαν, όπως και 4 πολίτες, εκ των οποίων ένας ορθόδοξος ιερέας», αναφέρει η επιτροπή αυτή σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, «5 άτομα εξουδετερώθηκαν».

Αυτοί «ταυτοποιήθηκαν», καταλήγει η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, στην οποία δεν διευκρινίζει αν εξακολουθούν να διαφεύγουν κάποιοι από τους δράστες των επιθέσεων ή όχι.

Οι δράστες άνοιξαν πυρ κατά συναγωγής και εκκλησιών με αυτόματα τουφέκια γύρω στις 6:00 μ.μ. (τοπική ώρα) την Κυριακή (23/4), και μετά απομακρύνθηκαν από το σημείο με ένα λευκό αυτοκίνητο Volkswagen Polo. Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά και στην παράκτια πόλη Ντερμπέντ.

Five police officers were killed, and nine more were injured. pic.twitter.com/wM2PXwDsFC

🚨BREAKING: A terrorist attack on a Jewish synagogue and an Orthodox church in Russia’s Dagestan.

BREAKING:

The number of k*lled in the Islamist terror attack in Dagestan has increased to around 20.

The authorities say 15 of them are police officers, with the rest being civilians including a priest who had his throat slit in his church pic.twitter.com/V2gbkZNRSg

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2024