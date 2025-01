Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Στρασβούργο, στην ανατολική Γαλλία, μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης της περιφέρειας Κάτω Ρήνου ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

🚨🇫🇷 #Breaking : Train Collision in Strasbourg, France

A train collision in Strasbourg, France has left over 30 people injured. Emergency services and rescue teams are on the scene providing aid and managing the aftermath. #Strasbourg #tram #Accidents pic.twitter.com/vKYKdY2qZB

— kumar (@KumarlLamani) January 11, 2025

