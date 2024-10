Ένα συγκλονιστικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα, με έναν Παλαιστίνιο που οδηγεί ένα αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσπαθώντας να εμβολίσει όχημα των IDF, στην είσοδο της κοινότητας Όφρα στη Δυτική Όχθη.

Στη συνέχεια, ο άνδρας εξουδετερώθηκε από άνδρες του ισραηλινού στρατού.

WATCH: A short while ago, a Palestinian terrorist attempted to carry out a terror attack by accelerating toward an IDF vehicle at the entrance of the Ofra community in the West Bank

The terrorist was neutralized

No IDF injuries were reported#Israel pic.twitter.com/IsLhGGwDes

— Video Forensics (@Video_Forensics) October 19, 2024