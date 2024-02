Με τη συμβολική παρουσία τους, στο Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού του Σαν Ρέμο, οι αγρότες του «κινήματος των τρακτέρ» θέλουν το βράδυ της Πέμπτης (8/2) να πάρουν μέρος στην τρίτη βραδιά του μουσικού αυτού διαγωνισμού, σε ζωντανή μετάδοση από την δημόσια τηλεόραση της Rai, για να προβάλουν τα αιτήματά τους.

Στο Σαν Ρέμο, έξω από τη Γένοβα, έως τώρα έχουν φτάσει επτά τρακτέρ.

Έπειτα από τη σχετική πρόσκληση του Αμαντέους, παρουσιαστή και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ, οι αγρότες αναμένεται να μπορέσουν να ανέβουν στην εξέδρα του θεάτρου Άριστον, ή να συνδεθούν από κεντρικό δρόμο της πόλης, κατά τη διάρκεια της τρίτης βραδιάς του μουσικού αυτού ραντεβού.

🇮🇹Italian farmers head to Rome in tractor convoy as anger spreads

Farmers in Italy and Spain have taken to the streets in the latest round of agricultural protests in Europe. They’re protesting against EU climate change regulations and cheap imports from outside the trading bloc.… pic.twitter.com/jjTJOyNDH2

— Illinois girl Desi (@d_ewinger) February 8, 2024

