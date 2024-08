Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται διάφορες πόλεις του Ισραήλ, μετά από προειδοποιήσεις για εισερχόμενες ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Χεζμπολάχ. Οι σειρήνες ήχησαν στις πόλεις Σαφέντ, Ρος Πινά, Γκαντότ, Τζαχάρ Κφαρ Χανάσι και Καρκόμ πόλεις σήμερα το απόγευμα (10/8) αφού νωρίτερα ένα μπαράζ 10 ρουκετών εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο με προορισμό τη Δυτική Γαλιλαία. Οι ρουκέτες έπληξαν ανοιχτές περιοχές, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Footage posted to social media purports to show a Hezbollah drone flying over northern Israel. Sirens have been sounding across the Galilee in the past 20 minutes. pic.twitter.com/bO2uyeSR8e

Οι σειρήνες για επιθέσεις από drone έχουν ηχήσει σε όλη τη Γαλιλαία, φτάνοντας μέχρι την πόλη Μαγκάρ, που βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Πολλαπλοί συναγερμοί ήχησαν στην περιοχή της Άνω Γαλιλαίας, όπου εισήλθαν στον εναέριο χώρο δεκάδες drones από τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

#Hezbollah launched a series or drone strikes at targets deep inside Iblistan near the Sea of Galilee, going fully undetected.

Al-Qassam Brigades target a building housing IOF troops with two TBG shells. A helicopter can be seen evacuating the casualties at the end

Senior… pic.twitter.com/Y4Bqjb0F7Y

— East West Group 🇮🇩🇧🇦🇹🇷🇩🇪🇵🇸 (@MoneyMasterGuru) August 10, 2024