Συνελήφθη ο Κάιλ Κλίφορντ, ο δράστης της τριπλής δολοφονίας στη Βρετανία, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον 26χρονο μετά την ανεύρεση των πτωμάτων της Κάρολ Χαντ και των δύο θυγατέρων της Λουίζ και Χάνα στο σπίτι τους.

