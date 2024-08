Αεροσκάφος συνετρίβη την Παρασκευή, 9 Αυγούστου, στην πολιτεία Σάο Πάολο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 61 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό, χωρίς να έχει γίνει γνωστός μέχρι στιγμής ο λόγος που υπέστη απώλεια στήριξης και άρχισε περιδίνηση ώσπου κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή.

Το αεροσκάφος, που είχε κατασκευάσει η γαλλοϊταλική ATR, μετέφερε «57 επιβάτες» και είχε «τέσσερα μέλη πληρώματος», σύμφωνα με τον αερομεταφορέα Voepass.

Εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια) προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους, στην πολιτεία Σάο Πάολο. Έπειτα από απότομη απώλεια ύψους, συνετρίβη στις 13:25 (τοπική ώρα· 19:25 ώρα Ελλάδας) στη Βινιέντου, κοινότητα 76.000 κατοίκων, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη του Σάο Πάολο, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», τόνισε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμος της Βαλίνιους, που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης στη γειτονική πόλη Βινιέντου.

Συνταρακτικά πλάνα που μεταδόθηκαν από βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν το αεροσκάφος καθώς χάνει ύψος με μεγάλη ταχύτητα, συνεχίζοντας την περιδίνηση ανεξέλεγκτο και κατόπιν μια στήλη πυκνού καπνού από το σημείο όπου συνετρίβη στη συνοικία – όπου δεν αναφέρθηκε κανένα θύμα στο έδαφος.

