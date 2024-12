Παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη την Τρίτη στην πόλη Μάνμπιτζ της επαρχίας του Χαλεπιού, στη βόρεια Συρία, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων, σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Sham FM.

Από την έκρηξη βόμβας που ήταν τοποθετημένη σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ξέσπασε πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε σε άλλα οχήματα και προκάλεσε ζημιές σε κτήρια.

🏴⚔️🇸🇾This afternoon, a car bomb exploded in the center of Manbij, in the eastern suburbs of Aleppo, Syria.

SEPAHCYBERY pic.twitter.com/z4q5ewQYzj

— dana (@dana916) December 24, 2024

