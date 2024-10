Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες σχετικά με μεγάλη έκρηξη στην περιοχή Mazzeh της Δαμασκού όπου βρίσκονται πρεσβείες και κεντρικά γραφεία ασφαλείας.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι εξερράγει αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά. Στη συνέχεια τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας ανέφεραν πως το αυτοκίνητο χτύπησε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από ισραηλινό drone. Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε η σωρός ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η πυραυλική επίθεση είχε στόχο έναν άνδρα, όχι Σύρο, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητό του σε αυτή συνοικία, καθώς διεξαγόταν μια τελετή στη μνήμη του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, που σκοτώθηκε από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Στις 8 Οκτωβρίου, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην ίδια ακριβή συνοικία της συριακής πρωτεύουσας άφησε πίσω της 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων εννέα αμάχους.

