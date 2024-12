Ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε την Τετάρτη στην πόλη Χομς στη κεντρική Συρία, όταν δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν μια διαδήλωση Σύρων Αλαουιτών που διαμαρτύρονταν κατά μιας επίθεσης σε ένα χώρο λατρείας της κοινότητάς τους, τόνισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Après Homs et Damas c’est au autour d’Idleb et de Lattaquié de s’enflammer Je crains que ce que nous redoutions pour la Syrie ait déjà commencé. La Syrie est au bord du précipice.

«Ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν δυνάμεις ασφαλείας στη Χομς άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν πλήθος διαδηλωτών» που βγήκαν στους δρόμους μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει «επίθεση μαχητών» εναντίον χώρου λατρείας των Αλαουιτών στο Χαλέπι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν, επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου.

Güvenlik güçleri, mezhepçi grublara karşı güvenlik önlemlerini uygulamak için Humus ve Tartus’a takviye birlikler sevk ediyor.

Security forces are sending reinforcements to Homs and Tartus to enforce security measures against sectarian groups. pic.twitter.com/n5qbXvcOLR

— Abdussamed Dagül (@AbdussamedDgl1) December 25, 2024