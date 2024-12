Ένοπλη επίθεση στην ελληνορθόδοξη Μητρόπολη της συριακής πόλης Χάμα έγινε την Τετάρτη 18/12,, σύμφωνα με ανταποκριτή του Sky News Arabia.

Πηγή από την Ελληνορθόδοξη Επισκοπή της Χάμα στη Συρία ανέφερε ότι τζιχαντιστές επιτέθηκαν με πυροβολισμούς κατά της Μητρόπολης της Χάμα και δείχνει εικόνες από τη βεβήλωση και βανδαλισμούς από τους τζιχαντιστές που υφίστανται τα χριστιανικά κοιμητήρια της πόλης.

Syria: A church in Suqaylbyah was vandalized – for a second time – by Islamists, reportedly affiliated with HTS.

Pray for the families belonging to the Hagia Sophia Orthodox Church.

May the peace of the Spirit settle upon them – and all of Syria’s Christians – in these days. pic.twitter.com/PsfILqnk82

