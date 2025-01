Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα ποδοπάτημα που σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, στο τέμενος των Ομεϋαδών, στην καρδιά της Δαμασκού, όπως έγινε γνωστό από τον κυβερνήτη της συριακής πρωτεύουσας, Μάχερ Μαρουάν.

Ο κυβερνήτης διευκρίνισε ότι το ποδοπάτημα σημειώθηκε «κατά τη διάρκεια της οργάνωσης μιας πολιτικής εκδήλωσης» μέσα στο τέμενος.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, που επισκέπτεται τη Δαμασκό, μετέβη στο τέμενος αυτό λίγες ώρες νωρίτερα.

A #Syrian #chef posted a public invitation to eat open to all #Syrians in one place, in celebration of the victory in #Syria. Chaos erupted at the #Umayyad Mosque in #Damascus due to an event organized by Chef Abu Omar without proper security coordination. The disorder led to… pic.twitter.com/IHZSW6xi95

— Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) January 10, 2025

